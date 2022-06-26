Статистика по коронавирусу в России на 26 июня

Статистика по коронавирусу в России на 26 июня
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция оборвала жизни 55 человек

Постепенно коронавирусная пандемия сходит на нет. Многие люди уже переболели этим опасным заболеванием и выработали естественный иммунитет. Таким образом, информация об эпидемиологической обстановке в нашей стране становится все более обнадеживающей. Впрочем, об окончательной победе над COVID-19 речь пока не идет. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 3 004 новых носителя коварной заразы.

При этом течение болезни становится тяжелым значительно реже, чем раньше. Больше всего госпитализаций было зафиксировано в Белокаменной. Среди заболевших москвичей специализированная помощь профессионалов потребовалась только 101 пациенту. Второе место за Татарстаном, там за сутки госпитализировали 44 человека. Третье место по этому показателю у Санкт-Петербурга, в городе увезли в больницы 39 зараженных. 

При этом за вчерашний день медики смогли поставить на ноги еще 2 713 зараженных COVID-19 пациентов. К сожалению, 55 инфицированных спасти не смогли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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