Инфекция оборвала жизни 55 человек

Постепенно коронавирусная пандемия сходит на нет. Многие люди уже переболели этим опасным заболеванием и выработали естественный иммунитет. Таким образом, информация об эпидемиологической обстановке в нашей стране становится все более обнадеживающей. Впрочем, об окончательной победе над COVID-19 речь пока не идет. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 3 004 новых носителя коварной заразы.

При этом течение болезни становится тяжелым значительно реже, чем раньше. Больше всего госпитализаций было зафиксировано в Белокаменной. Среди заболевших москвичей специализированная помощь профессионалов потребовалась только 101 пациенту. Второе место за Татарстаном, там за сутки госпитализировали 44 человека. Третье место по этому показателю у Санкт-Петербурга, в городе увезли в больницы 39 зараженных.

При этом за вчерашний день медики смогли поставить на ноги еще 2 713 зараженных COVID-19 пациентов. К сожалению, 55 инфицированных спасти не смогли.