Бритни Спирс вновь оказалась в рехабе из-за нетрезвого вождения

Бритни Спирс легла в рехаб после ареста за пьяную езду
Бритни Спирс. Фото: Рисадамс/Wikimedia Commons
Скандальную певицу ждет суд

44-летняя певица Бритни Спирс приняла решение пройти лечение в реабилитационном центре. Как сообщает The Hollywood Reporter, она сделала это добровольно после ареста за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент произошел 4 марта в Южной Калифорнии. Певицу задержали, а на следующий день отпустили. В мае ей предстоит явиться в суд.

"Это был прискорбный и совершенно непростительный инцидент. Бритни намерена сделать правильные шаги и соблюдать закон. Надеемся, это станет первым шагом к давно назревшим переменам в ее жизни", – заявил представитель певицы.

Он также добавил, что близкие надеются получить помощь и поддержку в это трудное время, пишет женский журнал "Клео.ру". С певицей будут проводить время ее сыновья.

Проблемы с законом и зависимостями преследуют Бритни не первый год. В 2007 году она уже проходила курс в рехабе на Антигуа после серии скандальных выходок, включая бритье головы. А в 2008 году, после громкой судебной тяжбы с бывшим мужем Кевином Федерлайном, над певицей была установлена опека, которая продлилась 13 лет. Ее освободили от нее только в сентябре 2021 года.

Кстати, недавно отдых Спирс в Мексике тоже был омрачен неприятностью. Певица получила серьезную травму ноги – конечность сильно опухла и покраснела. Сама знаменитость с иронией назвала это "сексуальным коленом".

Источник: The Hollywood Reporter ✓ Надежный источник
