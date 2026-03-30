Бритни Спирс подала в суд на телохранителя

Бритни Спирс. Фото: Kristopher Harris from Charlotte / wikimedia.org
Мужчина воспользовался своей близостью к звезде

Личная жизнь некогда знаменитой исполнительницы Бритни Спирс продолжает бурлить страстями. На этот раз звезда обвинила своего бывшего телохранителя в серьезных нарушениях. По ее версии, после увольнения Томас Банбери незаконно получил доступ к ее устройствам и личным аккаунтам, включая облачные сервисы. Речь идет о конфиденциальной и очень личной информации.

Представители артистки уже направили ему официальные требования немедленно прекратить любые действия, связанные с использованием этих данных. Также они настаивают на полном удалении всех сведений и запрете на передачу их третьим лицам.

Подчеркивается, что ситуация может иметь серьезные юридические последствия, так как возможны нарушения как на уровне штата, так и федерального законодательства. В команде певицы жестко обозначили, что намерены довести дело до конца.

По имеющимся данным, сотрудничество с охранником завершилось еще в августе. Поводом для увольнения стало то, что он с большим удовольствием контактировал с фанатами и представителями СМИ, что запрещалось договоренностями о конфиденциальности. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, недавно артистку арестовали за вождение в нетрезвом виде. Блондинка продолжает эпатировать публику.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

Скрывшаяся в России финская беженка рассказала об ужасах Европы

Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу

Тотальный провал США: на Западе объявили о радикальных переменам в войне против Ирана

Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей