Бритни Спирс подала в суд на телохранителя

Мужчина воспользовался своей близостью к звезде

Личная жизнь некогда знаменитой исполнительницы Бритни Спирс продолжает бурлить страстями. На этот раз звезда обвинила своего бывшего телохранителя в серьезных нарушениях. По ее версии, после увольнения Томас Банбери незаконно получил доступ к ее устройствам и личным аккаунтам, включая облачные сервисы. Речь идет о конфиденциальной и очень личной информации.

Представители артистки уже направили ему официальные требования немедленно прекратить любые действия, связанные с использованием этих данных. Также они настаивают на полном удалении всех сведений и запрете на передачу их третьим лицам.

Подчеркивается, что ситуация может иметь серьезные юридические последствия, так как возможны нарушения как на уровне штата, так и федерального законодательства. В команде певицы жестко обозначили, что намерены довести дело до конца.

По имеющимся данным, сотрудничество с охранником завершилось еще в августе. Поводом для увольнения стало то, что он с большим удовольствием контактировал с фанатами и представителями СМИ, что запрещалось договоренностями о конфиденциальности. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

