Бритни Спирс арестовали за вождение в нетрезвом виде

Блондинка продолжает эпатировать публику

Известная поп-исполнительница Бритни Спирс оказалась в центре громкого скандала. Знаменитость задержали по подозрению в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения.

По данным журналистов, инцидент произошел 4 марта в округе Вентура в штате Калифорния. Автомобиль артистки остановили сотрудники дорожной полиции, после чего блондинка была задержана. Ночь знаменитость провела под стражей, однако уже утром следующего дня, около шести часов, ее отпустили.

Теперь звезде предстоит объяснить произошедшее в суде. Судебное разбирательство назначено на 4 мая. В этот день и решится дальнейшая судьба дела.

Стоит отметить, что подобные истории в жизни любимицы публики возникают не впервые. Несколько месяцев назад ее уже подозревали в аналогичном нарушении. Тогда очевидцы сняли на видео, как выпившая дива покидала ресторан и, несмотря на попытки окружающих остановить ее, села за руль своего черного BMW и уехала.