Бритни Спирс ответила на нападки Федерлайна

Фото: соцсети
Певица предпочла сделать это через своих представителей

Певица Бритни Спирс отреагировала на заявления бывшего супруга Кевина Федерлайна, что якобы однажды он застал ее возле кроватки сыновей с ножом. Танцор уверял – мальчики боялись оставаться наедине с матерью из-за ее неадекватного состояния. Однако представители артистки уверены, что высказывания мужчины – это лишь попытка нажиться на имени знаменитости.

Они напомнили, что его откровения появились в мемуарах, которые он выпустил вскоре после достижения сыновей 18-летнего возраста. То есть сразу, как перестал получать огромные алименты от бывшей супруги. 

"Все, о чем она заботится, – это ее дети, Шон Престон и Джейден Джеймс, и их благополучие во время этой сенсации", – сказали в окружении Спирс.

Ранее артистка рассказывала, что бывший муж пытался всеми способами лишить ее опеки, чтобы получить от нее алименты. Ради этого он убеждал окружающих в неадекватном состоянии Бритни. Вскоре после этого у артистки случился нервный срыв, ее поместили в психиатрическую клинику и установили над ней опеку.

Источник: Independent

