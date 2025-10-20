Бритни Спирс ответила на нападки Федерлайна

Певица предпочла сделать это через своих представителей

Певица Бритни Спирс отреагировала на заявления бывшего супруга Кевина Федерлайна, что якобы однажды он застал ее возле кроватки сыновей с ножом. Танцор уверял – мальчики боялись оставаться наедине с матерью из-за ее неадекватного состояния. Однако представители артистки уверены, что высказывания мужчины – это лишь попытка нажиться на имени знаменитости.

Они напомнили, что его откровения появились в мемуарах, которые он выпустил вскоре после достижения сыновей 18-летнего возраста. То есть сразу, как перестал получать огромные алименты от бывшей супруги.

"Все, о чем она заботится, – это ее дети, Шон Престон и Джейден Джеймс, и их благополучие во время этой сенсации", – сказали в окружении Спирс.

Ранее артистка рассказывала, что бывший муж пытался всеми способами лишить ее опеки, чтобы получить от нее алименты. Ради этого он убеждал окружающих в неадекватном состоянии Бритни. Вскоре после этого у артистки случился нервный срыв, ее поместили в психиатрическую клинику и установили над ней опеку.