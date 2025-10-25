Бывший муж рассказал о диких загулах Бритни Спирс с Линдси Лохан и Пэрис Хилтон

По его словам, это стало последней каплей в их сложном браке

Кевин Федерлайн рассказал, что стало последней точкой в его отношениях с Бритни Спирс. Танцор утверждает – в один из дней он получил пьяный звонок от супруги и ее подруг, которые устроили дикий загул во время присмотра за маленькими Престоном и Джейденом.

По его словам, в этот момент он занимался своими делами, как ему позвонили в стельку пьяные Пэрис Хилтон и Линдси Лохан, умолявшие его приехать. Они хотели, что Бритни поехали с ними на тусовку в клуб, но остаться с детьми было некому.

"Я уже видел фотографии в таблоидах, те, где она всю ночь тусуется с ними в заведении Пэрис в Малибу. Но слышать, как мои дети плачут, пока она занимается бог знает чем? Все. Вся моя глубокая надежда на то, что мы еще сможем как-то справиться ради детей, умерла в тот же миг", – вспомнил он в своих мемуарах.

Федерлайн утверждает, что такое поведение Спирс позволяла себе систематически. Она не была готова меняться ради детей, а он попросту устал ждать. В итоге бывший супруг артистки понял, что ему надо готовиться к тяжелой борьбе, чтобы забрать сыновей под свою опеку, поскольку оставить их наедине с гулящей матерью он не мог.