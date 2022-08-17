Количество заражений коронавирусом в России за сутки превысило 30 тысяч

Количество заражений коронавирусом в России за сутки превысило 30 тысяч
Фото: Martin Sanchez/unsplash.com
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Оперштаб по ковиду в России сообщил о 33 106 новых случаях заражения в стране – суточная статистика превысила 30 тысяч впервые с 20 марта. За минувшие сутки госпитализировано 3 167 больных, еще 22 680 вылечились, а 63 скончались. 

Количество заболевших в Москве возросло на 10 241, по области выявили еще 1 968 людей с подтвержденным диагнозом. В Санкт-Петербурге коронавирусная статистика возросла на 3 881. 

Всего в России выявили 18 964 246 случаев заражения, из которых 18 194 750 составляют выздоровевшие. Всего от последствий инфекции скончались 383 300 пациентов.

В Китае некоторые компании стали отказывать соискателям в должности, если тест на коронавирус показывает положительный результат. В результате власти страны официально запретили любые проявления дискриминации из-за COVID-19 в отношении сотрудников, передает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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