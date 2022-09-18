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Резкий скачок темпов прироста новых заболевших пресловутой коронавирусной инфекцией серьезно обеспокоил общественность и профильные службы. Эксперты продолжают на ежедневной основе отчитываться о числе новых заболевших. Известно, что за минувший день в нашей стране заразился еще 56 751
россиянин.
При этом, как и прежде, чаще всего люди заболевают COVID-19 в Златоглавой. За 24 часа московские медики получили 5 884 положительных теста у пациентов. Далее идет Северная столица, стало известно, что среди петербуржцев обнаружены 3 973 новых инфицированных. Замыкает тройку антилидеров Московская область, там выявили еще 2 134 носителей COVID-19.
В то же время, за прошедшие сутки врачам удалось избавить от инфекции 42 198 человек. К сожалению, 101 зараженный покинул этот мир.
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