Статистика по коронавирусу в России на 18 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 18 сентября
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфекция продолжает убивать наших сограждан

Резкий скачок темпов прироста новых заболевших пресловутой коронавирусной инфекцией серьезно обеспокоил общественность и профильные службы. Эксперты продолжают на ежедневной основе отчитываться о числе новых заболевших. Известно, что за минувший день в нашей стране заразился еще 56 751 россиянин.

При этом, как и прежде, чаще всего люди заболевают COVID-19 в Златоглавой. За 24 часа московские медики получили 5 884 положительных теста у пациентов. Далее идет Северная столица, стало известно, что среди петербуржцев обнаружены 3 973 новых инфицированных. Замыкает тройку антилидеров Московская область, там выявили еще 2 134 носителей COVID-19.

В то же время, за прошедшие сутки врачам удалось избавить от инфекции 42 198 человек. К сожалению, 101 зараженный покинул этот мир.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Заткнись": британцы приструнили нахамившего Путину Байдена

Вашингтон продолжает считать себя мировым жандармом

Турция требует от России огромную скидку на газ

У Эрдогана на носу выборы - приходится выуживать из партнеров по максимуму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей