Инфекция продолжает убивать наших сограждан

Резкий скачок темпов прироста новых заболевших пресловутой коронавирусной инфекцией серьезно обеспокоил общественность и профильные службы. Эксперты продолжают на ежедневной основе отчитываться о числе новых заболевших. Известно, что за минувший день в нашей стране заразился еще 56 751 россиянин.



При этом, как и прежде, чаще всего люди заболевают COVID-19 в Златоглавой. За 24 часа московские медики получили 5 884 положительных теста у пациентов. Далее идет Северная столица, стало известно, что среди петербуржцев обнаружены 3 973 новых инфицированных. Замыкает тройку антилидеров Московская область, там выявили еще 2 134 носителей COVID-19.

В то же время, за прошедшие сутки врачам удалось избавить от инфекции 42 198 человек. К сожалению, 101 зараженный покинул этот мир.