Ситуация с инфекцией вновь обострилась

Распространение коронавирусной инфекции по территории нашей страны снова начинает набирать обороты. Такими тревожными сведениями с общественностью делятся профильные эксперты. По словам статистов, только за минувшие сутки в России заболели 7 833 человека.



Больше всего зараженных зафиксировано в Белокаменной. Там за 24 часа выявили 1 692 новых носителей COVID-19. На втором месте расположился Санкт-Петербург, за сутки в городе на Неве заразились 1 024 человека. Замыкает тройку антилидеров Свердловская область, там инфекцию подхватили 378 россиян.

При этом за прошедший день медикам удалось полностью вылечить 7 539 человек. К сожалению, вирус унес жизни 57 инфицированных.