Статистика по коронавирусу в России на 15 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 15 декабря
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Ситуация с инфекцией вновь обострилась

Распространение коронавирусной инфекции по территории нашей страны снова начинает набирать обороты. Такими тревожными сведениями с общественностью делятся профильные эксперты. По словам статистов, только за минувшие сутки в России заболели 7 833 человека.

Больше всего зараженных зафиксировано в Белокаменной. Там за 24 часа выявили 1 692 новых носителей COVID-19. На втором месте расположился Санкт-Петербург, за сутки в городе на Неве заразились 1 024 человека. Замыкает тройку антилидеров Свердловская область, там инфекцию подхватили 378 россиян.

При этом за прошедший день медикам удалось полностью вылечить 7 539 человек. К сожалению, вирус унес жизни 57 инфицированных.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Накрыл смертельным огнем: "Терминатор" привел в ужас боевиков ВСУ у Сватово

Прорваться противнику не удалось

Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти

Американская техника уже не поможет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей