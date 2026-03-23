Психолог Степанова считает, что Андрей Губин "застрял в мальчике-бродяге"

Недавнее интервью Андрея Губина Ксении Собчак вызвало бурную реакцию. Певец, который в 90-х пел "Мальчика-бродягу", признался, что состояние его здоровья ухудшается, а о возвращении на сцену он даже не думает – ему тяжело вставать с постели.
Особенно взволновали зрителей его слова о родителях: Губин заявил, что не верит в их смерть и ни разу не был на могиле матери.
Психолог Вероника Степанова, известная резкими и прямыми оценками, в соцсетях вынесла свой вердикт.
"У Губина параноидная шизофрения, и его давным-давно необходимо было госпитализировать. Не нужно мне сообщать, что я вас не предупреждала. Все родственники Губина, его друзья – знайте: он очень опасен для себя и для окружающих", – заявила она.
По словам Степановой, певец застрял в "мальчике-бродяге", сепарация с родителями так и не произошла, а их уход из жизни он до сих пор не принял. Вместо этого, считает психолог, его мозг выстроил защитную историю. А постоянные жалобы на боли во всем теле – это психосоматика.
"У пациентов психопатического уровня, тех, кто склонен заходить в психозы, у шизофреников главным образом, мы можем отмечать очень быстрое гниение зубов", – добавила Степанова.
В середине нулевых Губин оставил сцену из-за редкого неврологического заболевания – левосторонней прозопалгии, которая вызывает постоянную боль. Его отец умер в 2007 году, мать – в 2012-м.
Кстати, в интервью Собчак Губин раскритиковал Сергея Жукова, назвав его выступления "позором" и "профнепригодностью". Певец говорит, что сам не выходит на сцену, считая себя профессионально непригодным, и удивляется, что другие артисты продолжают гастролировать.
