Раскрыт топ-6 недорогих источников белка, которые спасут рацион

На полках обычных магазинов полно того, что мы не привыкли замечать

Белок – основа рациона. Он нужен для мышц, иммунитета, гормонов и долгого чувства сытости. Но если вы не спортсмен и не сидите на жесткой диете, разнообразие белковых продуктов часто хромает. Курица, творог, яйца – классика, которая быстро надоедает. А красная рыба для многих скорее деликатес, чем повседневный продукт.

На самом деле на полках обычных магазинов полно источников белка, которые мы просто не замечаем. Они не требуют сложной готовки, стоят адекватно и легко вписываются в рацион.

Детское мясное пюре. В баночках – чистое мясо (курица, индейка, говядина, кролик) без соли, масла и консервантов. В одной баночке 70–100 граммов и около 10–15 граммов белка. Удобно, когда нет времени готовить.

Сушеная рыба и кальмары. Вобла, тарань, корюшка, а также сушеные кальмары – это концентрированный белок: от 24 до 40 граммов на 100 граммов продукта. Хранятся без холодильника, не требуют готовки. Правда, соли там много – тем, у кого давление или склонность к отёкам, стоит быть осторожнее.

Рикотта. Итальянский сывороточный сыр с нежным вкусом. В 100 граммах – 8–11 граммов белка, жирность ниже, чем у большинства сыров. Подходит для перекуса, начинки для блинчиков или замены творогу в запеканках.

Консервированная индейка. В банке 200 граммов чистого мяса в собственном соку – около 40 граммов белка. Открыл, добавил в салат, сделал бутерброд – полноценный прием пищи готов.

Копченое карпаччо из курицы. В вакуумной упаковке – куриная грудка без жира, готовая к употреблению. В 100 граммах – 20–25 граммов белка. Дешевле сырокопченой колбасы, а белка – больше.

Жидкий яичный белок. В бутылках продается в крупных супермаркетах. В 100 граммах – 11–13 граммов белка, почти без жира. Идеально для омлетов и выпечки.

Примерное меню на день может выглядеть так: на завтрак – рикотта с ягодами (15–20 г белка), на обед – паста с консервированной индейкой (25–30 г), на ужин – куриное карпаччо с рукколой (20–25 г), на перекус – баночка детского пюре или сушёные кальмары (10–15 г).

Яйца остаются одним из самых доступных и полезных белковых продуктов. Врачи советуют есть их утром – они дают энергию, снижают тягу к сладкому и помогают контролировать аппетит.