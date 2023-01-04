Статистика по коронавирусу в России на 4 января

Статистика по коронавирусу в России на 4 января
Фото: www.unsplash.com
Инфекция постепенно отступает

Эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации пока далека от идеальной, однако в последнее время темпы заражения пресловутым коронавирусным заболеванием заметно снизились. Как сообщили в специализированном штабе по борьбе с заразой, за сутки инфекция поразила организмы 3 328 человек.

Больше всего инфицированных, как и прежде, выявили в Златоглавой. За сутки московские медики обнаружили 1 046 новых носителей COVID-19. Следом идет Башкортостан, там за 24 часа заболели 345 жителей этого российского субъекта. Третье место за Северной столицей, петербургские специалисты отчитались о выявлении 328 новых зараженных. 

В то же время, за прошедший день медикам удалось вылечить 4 942 заразившихся ковидом россиян. К сожалению, за этот же период 45 человек скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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