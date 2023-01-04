Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации пока далека от идеальной, однако в последнее время темпы заражения пресловутым коронавирусным заболеванием заметно снизились. Как сообщили в специализированном штабе по борьбе с заразой, за сутки инфекция поразила организмы
3 328
человек.
Больше всего инфицированных, как и прежде, выявили в Златоглавой. За сутки московские медики обнаружили 1 046 новых носителей COVID-19. Следом идет Башкортостан, там за 24 часа заболели 345 жителей этого российского субъекта. Третье место за Северной столицей, петербургские специалисты отчитались о выявлении 328 новых зараженных.
В то же время, за прошедший день медикам удалось вылечить 4 942 заразившихся ковидом россиян. К сожалению, за этот же период 45 человек скончались.
Продвижение идет с большим трудом
У незалежных есть серьезные проблемы с использованием вооружения