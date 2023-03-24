Статистика по коронавирусу в России на 24 марта

Статистика по коронавирусу в России на 24 марта
Фото: www.unsplash.com
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COVID-19 не отступает

На регулярной основе жители нашей страны следят за новостями с коронавирусного фронта. Сегодня, 24 марта, эксперты-статисты сообщили, что в Российской Федерации коварную заразу подхватили еще 12 493 человека.

Самыми тревожными новостями поделились московские медики, в этом городе заболели 1 780 человек. Далее идет Санкт-Петербург с показателем в 1 383 новых инфицированных. Медики Воронежской области отчитались о заболевании 509 местных жителей.

Также известно, что за сутки полностью выздоровели 13 443 инфицированных. К сожалению, 35 россиян скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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