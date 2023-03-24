COVID-19 не отступает

На регулярной основе жители нашей страны следят за новостями с коронавирусного фронта. Сегодня, 24 марта, эксперты-статисты сообщили, что в Российской Федерации коварную заразу подхватили еще 12 493 человека.



Самыми тревожными новостями поделились московские медики, в этом городе заболели 1 780 человек. Далее идет Санкт-Петербург с показателем в 1 383 новых инфицированных. Медики Воронежской области отчитались о заболевании 509 местных жителей.



Также известно, что за сутки полностью выздоровели 13 443 инфицированных. К сожалению, 35 россиян скончались.

