Статистика по коронавирусу в России на 6 апреля

Всего люди заболели в стране более 22,6 млн раз

В России обнаружили еще 9 371 пациента с подтвержденным ковидом, сообщает Оперативный штаб. В больницы попало 1 155 человек, у которых ранее обнаружили наличие инфекции. Суточное число выздоровлений составило 10 879, а смертей 39.

Всего, по данным на 6 апреля 2023 года, в стране нашли 22,6 млн случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровления достигли 22 млн, а летальные исходы 397,4 тыс.

Ранее стало известно, что в России снова состоится фестиваль "Нашествие". Его проведут с 4 по 6 августа в Калужской области. Мероприятие отменялось с 2019 года несколько раз – первые два случая были связаны с распространением коронавируса, а в 2022-ом от его проведения отказались без объяснения причин, сообщает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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