Статистика по коронавирусу в России на 7 апреля

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Прирост больных коронавирусом в России за минувшие сутки составил 8 915 случаев болезни. Известно 1 167 госпитализациях, вызванных наличием инфекции. Количество пациентов, погибших от последствий ковида, увеличилось на 38, а случаи выздоровления – на 10 685.
Всего в стране на 7 апреля 2023 год было обнаружено 22,6 млн заражений COVID-19. Количество выздоровлений при этом составляет 22 млн, а смертей 397,4 тыс.
Ранее стало известно, что пианист Денис Мацуев сообщил о выздоровлении после коронавируса и возобновлении подготовки к выступлениям, которые были намечены на начало апреля, сообщает РИА ФАН.
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