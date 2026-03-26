Собянин рассказал о планах развития московской киноиндустрии

Москва открывает новые возможности для съемок игровых и документальных фильмов

Прошлый год для московской киноиндустрии стал без преувеличения прорывным: на площадках городского кинокластера и на улицах столицы было создано 870 проектов разных форматов – это на 38% больше, чем годом ранее. Укреплять позиции крупного центра кинопроизводства Москве помогают развитие инфраструктуры и поддержка со стороны городских властей. О том, что уже сделано и какая работа запланирована на ближайшее время, в своем канале в мессенджере МАХ рассказал мэр Сергей Собянин.

Так, одним из значимых событий 2025 года стал выпуск первого игрового фильма, снятого Киностудией Горького при городской поддержке. На улице Сергея Эйзенштейна обновили кинозал, открыли новые съемочные павильоны и центр костюма и реквизита. В феврале заработали дополнительные павильоны на второй площадке студии в Валдайском проезде, а в течение 2026 года планируется завершить модернизацию всей площадки. В итоге общая площадь действующих павильонов вырастет более чем в 10 раз – до 106 тысяч квадратных метров.

Продолжается развитие кинопарка "Москино". Уже завершен второй этап его создания, а в обозримой перспективе здесь появятся еще павильон для подводных съемок, фиджитал‑арена для мультиформатных мероприятий и центр технологий и инноваций.

Важным технологическим достижением стало появление конструкции из LED‑экранов площадью свыше 300 квадратных метров. Она дает возможность снимать сложные сцены в павильонах с помощью виртуального продакшена, что расширяет творческие возможности режиссеров и сокращает затраты на натурные съемки.

Сеть кинотеатров "Москино" пополнилась четырьмя новыми площадками – это "Марс" в Алтуфьевском районе, "Рассвет" в Коптеве, "Эльбрус" в Царицыне и "Нева" в Левобережном. Новые кинотеатры делают кино доступнее для жителей разных районов города.

Собянин подчеркнул, что в ближайшие годы Москва продолжит развивать кинокластер, в том числе расширять техническую базу, поддерживать локальные студии и создавать условия для реализации масштабных проектов. Это позволит не только увеличить объем съемок в столице, но и укрепить ее репутацию как центра отечественной киноиндустрии.