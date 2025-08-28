Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Крупное кинематографическое событие объединило 200 мероприятий и более 700 тысяч гостей

В ходе Московской международной недели кино были подписаны соглашения о сотрудничестве и обмене опытом в развитии городских кинокластеров с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московская международная неделя кино завершилась. Крупнейшее кинематографическое событие объединило порядка 200 мероприятий и больше 700 тысяч гостей. Ожидаем, что в следующем году оно будет не менее масштабным и запоминающимся",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В частности, достигнута договоренность с индийскими партнерами о съемках художественного фильм о бадминтоне. Фильм о героизме Ташкентской дивизии, принимавшей участие в Битве за Москву, будет снят вместе с узбекскими кинопроизводителями. Кроме того, в ходе ММНК были поданы две первые заявки на рибейты – компенсацию части затрат, понесенных во время съемок международных проектов в Москве.

Москвичи и гости столицы посещали бесплатные кинопоказы, в том числе благодаря кинотраку – мобильному кинотеатру, который перемещался по разным площадкам города. Большой интерес вызвали встречи со звездами, в частности режиссерами Вуди Алленом и Эмиром Кустурицей и другими именитыми гостями.

Московская международная неделя кино проходила с 23 по 27 августа 2025 года.