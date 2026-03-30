Льготная аренда помогает предпринимателям экономить - Собянин

Аренда помещений по льготным ставкам – одна из наиболее весомых мер поддержки столичных предпринимателей. Благодаря ей бизнес Москвы, а также некоммерческие организации сэкономили в прошлом году в совокупности около 8,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По информации на данный момент, сейчас арендаторы оплачивают по сниженным тарифам более 400 тысяч квадратных метров городских помещений. В их числе – общественные и религиозные объединения, НКО, ТСЖ, профсоюзы, общероссийские творческие союзы, торгово-промышленные палаты.

Льгота по программе "1 рубль за квадратный метр в год" доступна также предпринимателям, которые берут в аренду объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, старые здания школ, детсадов и пр. – при условии, что перед началом коммерческой деятельности они на свои средства проведут в помещениях ремонт или даже реставрацию.

Льготные арендные ставки одобряются также малому бизнесу, работающему в сфере здравоохранения, ветеринарии, образования и т.д, напомнил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.