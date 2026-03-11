На mos.ru опубликовано более 450 полезных материалов по разным вопросам

Инструкции помогают москвичам правильно заполнять документы, совершать платежи и пользоваться городскими сервисами

На портале mos.ru есть популярный раздел. Он называется "Инструкции для удобной жизни в Москве" и призван помочь жителям столицы решать самые разные вопросы – от оформления документов до записи детей в кружки и секции. Статистика показывает, что собранная в разделе информация весьма востребована – только с начала текущего года к ней обратились более 3,5 миллиона пользователей.

За 10 лет на портале удалось собрать базу знаний по всем сферам жизни. Найти нужную информацию можно через встроенный поиск, тематические подборки или категории. Например, в этом году москвичи чаще всего интересовались, как пользоваться личным кабинетом на mos.ru, где найти график отключения горячей воды и когда передавать показания счетчиков.

Доступ к инструкциям можно получить через раздел "Помощь" в главном меню портала. Самые популярные запросы представлены на главной странице. Здесь можно узнать, как оформить карту москвича, ИНН, паспорт и водительские права, записаться на прием к врачу. Для удобства пользователей материалы объединены в тематические подборки. Так, в разделе "ЖКУ: что важно знать о коммунальных услугах" собрано 10 инструкций, которые помогут разобраться в тарифах, субсидиях и льготах. А в разделе "Здоровье москвича: все о медицинских услугах" представлено пять инструкций по оформлению полиса ОМС, прикреплению к поликлинике и получению бесплатной медицинской помощи.

Раздел постоянно пополняется. Например, в прошлом году на портале появилось 15 новых инструкций, в том числе о том, как выбрать питомца из приюта онлайн или оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. А для предпринимателей написали инструкции по присоединению к сервису "Химчистка" и организации мероприятий на площадках проекта "Зима в Москве".