Алексей Лихачев рассказал последние новости «Росатома» о строительстве АЭС в Египте

Фото: Дмитрий Дубов / ГК "Росатом"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев озвучил последние новости о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте,включая сроки поставки ядерного топлива и ввода энергоблоков в эксплуатацию. По его словам, проект находится в активной стадии строительства, а первые поставки топлива ожидаются уже в 2027 году.

В ходе брифинга Алексей Лихачев подробно рассказал о текущем статусе проекта "Росатома", ходе строительства и развитии технологического сотрудничества с Египтом.

АЭС "Эль-Дабаа": сроки запуска и ключевые этапы

Строительство атомной электростанции находится в активной фазе. На площадке задействовано более 25 тысяч специалистов, и их число продолжает расти.

Подходы российской стороны по реализации проекта получили одобрение руководства Египта и премьер-министра страны господина Мадбули.

Основные этапы проекта:

●    Со следующего года – переход первого энергоблока в статус объекта использования атомной энергии

●    2027 год – поставка ядерного топлива и начало тестовых и пусковых процедур

●    2028 год – выдача первой электроэнергии в сеть Египта

●    2030 год – завершение строительства всех четырех энергоблоков

"Это очень важный проект для экономики Египта. Наша задача – начиная со следующего года превратить первый блок в объект использования атомной энергии", – заявил Алексей Лихачев.

Проекты "Росатома" в Египте: расширение сотрудничества

Помимо строительства АЭС, "Росатом" развивает в Египте дополнительные технологические направления. По словам Алексея Лихачева, сотрудничество носит комплексный характер.

В числе ключевых направлений:

●    аддитивные технологии

●    системы накопления энергии

●    радиоизотопные решения

●    геологоразведка урана и редкоземельных металлов

Российская сторона также готова оказывать консультативную поддержку на этапе эксплуатации станции и  при необходимости направлять специалистов для поддержки эксплуатации.

Экспертный взгляд: почему Египту необходим атом

Значимость российского участия в энергетической безопасности Египта подтверждают и ведущие аналитики. Сергеев Егор Александрович, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, отмечает:

"Строительство "Росатомом" АЭС в Египте в нынешних условиях обладает очень высокой значимостью. Это связано с рядом факторов, как чисто внутренних, так и отражающих специфику ситуации в современной мировой энергетике. К внутренним факторам относятся прежде всего характер текущего развития страны и положения дел в её энергетике. <...> Нынешний глобальный энергетический кризис вынуждает экспертов всё громче говорить о важности собственных стабильных энергетических ресурсов и мощностей, чтобы снизить степень зависимости национальной экономики от волатильности глобальных рынков и застраховаться от внезапных остановок поставок".

Энергетика Египта в значительной степени зависит от углеводородов: более 90% первичного энергопотребления приходится на нефть и газ, а около 80% электроэнергии вырабатывается за счёт газа. В этих условиях развитие атомной энергетики рассматривается как способ диверсификации энергобаланса.

По мнению эксперта, наличие собственных атомных мощностей станет основой стабильности Египта в условиях внешних шоков, обеспечив доступ к уникальным ядерным технологиям.

Последние заявления Лихачева о проектах "Росатома"

Проект АЭС "Эль-Дабаа" остается одним из ключевых направлений международной деятельности "Росатома". Как отмечалось в ходе брифинга, проект направлен на обеспечение растущего спроса на электроэнергию в Египте. Поставка ядерного топлива в 2027 году станет одним из ключевых этапов реализации проекта.

Источник: Утро.ру

