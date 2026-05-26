Мэр Москвы рассказал о новых масштабных промышленных инвестпроектах

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В этом году в столице планируют построить еще около 464 тысяч "квадратов" производственных площадей

Столичные власти продолжают поддерживать инвесторов, которые реализуют в городе масштабные проекты. Сергей Собянин отметил, что с 2016 года бизнесмены, возводящие важные для Москвы объекты: логистические узлы, отели, промышленные предприятия и медцентры – получают земельные участки в аренду. Взамен столица получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.

Мэр подчеркнул, что с 2022 года инвесторы, запускающие новые производства и предприятия, могут арендовать землю всего за один рубль в год на весь срок реализации проекта. Об этом он написал в своем канале в "Максе".

По итогам прошлого года в рамках программы в Москве появились 15 новых промышленных объектов общей площадью более 440 тысяч "квадратов". На этих предприятиях создано свыше шести тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиционных вливаний составил около 50 миллиардов рублей.

В Очаково-Матвеевском начал работу первый в Москве пищевой технопарк "Рябиновая, 44", где компании могут арендовать готовые производственные помещения. В Ново-Переделкине открылся современный мясоперерабатывающий комплекс "Элитгрупп", а в Косино-Ухтомском районе заработало мебельное производство "Илкон". Также расширил мощности Лианозовский молочный комбинат, а в Капотне появилось новое производство бетона компании "Альфа".

Собянин добавил, что в 2026 году в Москве планируют построить еще около 464 тысяч "квадратов" производственных площадей. Там создадут более 10 тысяч рабочих мест, а объем частных инвестиций превысит 52 миллиарда рублей.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

