Ракова рассказала об открытии в Москве павильонов с бесплатной экспресс-диагностикой

Ракова рассказала об открытии в Москве павильонов с бесплатной экспресс-диагностикой
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Простая прогулка по центру Москвы теперь может обернуться неожиданным открытием о вашем организме.

Выкроить пару часов на визит к врачу в нашем бесконечном беге – задача почти невыполнимая. Мы вспоминаем о здоровье только тогда, когда что-то начинает откровенно колоть или болеть. Но в столице решили переломить эту жизненную традицию. Прямо на городских бульварах открылись новые павильоны здоровья. Это абсолютно не похожие на больницы пространства, где можно без всякой записи узнать о своем теле практически все.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объяснила главный замысел этой идеи: город хочет, чтобы москвичи жили не просто долго, а ярко и без постоянных болячек. Современные гаджеты и умные тесты научились замечать неполадки в организме задолго до того, как они превратятся в реальную проблему или боль.

"Сегодня столица развивается по принципам философии здорового долголетия – все в городе направлено на то, чтобы москвичи жили долгой и насыщенной жизнью. Это возможно и благодаря новым технологиям, которые позволяют легко и просто получать много новой полезной информации о состоянии организма", – говорит Анастасия Ракова.

Впервые такой шатер протестировали на фестивале на ВДНХ. Горожане выстраивались в очереди, чтобы быстро проверить здоровье между концертами. Поняв, насколько это нужно людям, власти решили запустить проект на постоянную основу.

Что можно узнать за 15 минут

Зайти сюда можно абсолютно спонтанно – прямо во время прогулки с собакой, кофе-брейка или по дороге на встречу. Время пролетит незаметно, а пользы будет вагон. Специальные умные приборы за считанные минуты покажут ваш реальный биологический возраст. Зачастую он совсем не совпадает с цифрой в паспорте.

Здесь же приборы проверят, как справляется со стрессом ваше сердце, в какой форме находятся мышцы и кости, хватает ли организму воды и не скачет ли давление. Экспресс-тест даже определит уровень насыщения крови кислородом и точный состав тела. Никаких уколов и неприятных процедур – все происходит легко, быстро и больше похоже на интересную игру, чем на привычный осмотр.

Нейротренажеры и квесты для мозга

Главная фишка новых пространств – зона нейрофитнеса. Если вы стали забывать ключи, тяжело концентрируетесь на задачах или чувствуете, что нервы на пределе, вам точно сюда. На спецтренажерах можно прокачать память, поднять скорость реакции и научиться быстро выходить из состояния стресса.

А еще внутри устроили настоящий квест. Вы отвечаете на вопросы короткого теста, а система сама говорит, на какие параметры вам стоит обратить внимание в первую очередь.

Бояться сложной техники не придется: на всех этапах вас дружелюбно сопровождают сотрудники центров госуслуг. Они отметят показатели, объяснят значение цифр и помогут разобраться с приборами. На выходе вы получите на руки не непонятный медицинский шифр, а простые и человеческие советы: как скорректировать сон, питанием помочь организму и вернуть себе бодрость.

Где искать павильоны и как они работают

Первая площадка "Путь здоровья" уже открыта и ждет гостей на Никитском бульваре. Совсем скоро заработает и павильон "Сердце" на Трубной площади. График устроили максимально удобно для горожан:

  • Со вторника по четверг: с 12:00 до 20:00.
  • В пятницу: с 12:00 до 22:00 (можно успеть после работы).
  • В субботу и воскресенье: с 10:00 до 21:00.
  • Понедельник – выходной.

Все обследования абсолютно бесплатны для каждого. Павильон на ВДНХ тоже скоро вернется на свое место.

Конечно, такая быстрая проверка не заменит полноценного похода к терапевту или узкому специалисту. Но это отличный повод встряхнуться и прислушаться к себе. Для тех, кто захочет пройти более глубокое обследование, работает программа "Московский чекап" в приложении "ЕМИАС. ИНФО" – ей уже воспользовались больше полумиллиона человек.

Кстати, проект работает в рамках программы "Продолжительная и активная жизнь", главная цель которой – вовремя поймать диабет, проблемы с сосудами и другие болезни на самой ранней стадии. Узнать больше о диспансеризации всегда можно на официальном портале Минздрава takzdorovo.ru. 

Источник: Утро.ру

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