Собянин: Новый корпус Склифа расширит возможности высокотехнологичной помощи

Собянин: Новый корпус Склифа расширит возможности высокотехнологичной помощи
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, являющийся символом экстренной и высокотехнологичной медицины в России, отмечает значимую историческую веху.

Десять лет назад на базе института открылся уникальный Центр радиохирургии, который за годы работы стал местом спасения для тысяч людей с тяжелейшими патологиями. Сегодня это подразделение не просто подводит итоги десятилетней деятельности, но и демонстрирует невероятные результаты, объединяя инновационные методы лечения с фундаментальными медицинскими традициями. За прошедшее десятилетие специалисты Центра радиохирургии "Склифа" провели более восьми тысяч сложнейших операций.

"Здесь получают высокотехнологичную помощь не только москвичи, но и пациенты из разных регионов нашей страны. За 10 лет специалисты центра провели больше восьми тысяч высокотехнологичных операций. Помощь получили больше восьми тысячи пациентов. Врачи сочетают радиохирургию с традиционными методами лечения, и мы постоянно обновляем оборудование для сверхточных процедур", – отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.

Главной гордостью центра остается установка "Гамма-нож" – единственное оборудование такого класса в системе московского Департамента здравоохранения. Эта технология радикально изменила подход к нейрохирургии. "Гамма-нож" позволяет врачам устранять опухоли головного мозга, лечить сосудистые патологии и бороться с функциональными расстройствами без единого разреза, без необходимости вскрытия черепной коробки и без применения общего наркоза.

Процесс лечения выглядит для пациента почти фантастически: высокоточное излучение воздействует исключительно на болезненный очаг, не задевая здоровые ткани. Это позволяет минимизировать побочные эффекты и сократить срок пребывания в стационаре до одного дня. Пациент остается в полном сознании во время манипуляций, а после завершения процедуры может вернуться к своей обычной деятельности практически сразу. Подобная эффективность – результат постоянного обновления парка оборудования и ювелирной точности московских врачей.

Столичные власти не намерены останавливаться на достигнутых успехах. В настоящее время в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского продолжается возведение нового современного корпуса. Переезд в это здание откроет перед Центром радиохирургии принципиально новые горизонты. Главным технологическим обновлением станет внедрение системы "Кибернож".

В отличие от "Гамма-ножа", чье применение ограничено только внутричерепными патологиями, "Кибернож" обладает более широким функционалом. Этот роботизированный комплекс способен наносить прицельные удары по опухолям в любой части центральной нервной системы, включая позвоночник. 

Параллельно с развитием радиохирургических методов, хирурги "Склифа" продолжают совершать прорывы в классической и малоинвазивной хирургии. Недавний случай из практики института стал настоящей сенсацией в российском медицинском сообществе. Междисциплинарная команда врачей впервые в стране применила инновационный комплексный подход для лечения крайне редкого и тяжелого осложнения, возникшего у пациента после серьезной травмы.

История этого пациента началась 17 лет назад с автомобильной катастрофы. Последствием аварии стал желудочно-плевральный свищ – аномальное сообщение между желудком и полостью легкого. Жизнь мужчины превратилась в бесконечную борьбу с болью и воспалением: частицы пищи попадали в плевральную область, вызывая хронические гнойные процессы. Пациент был вынужден годами носить дренажные трубки и по нескольку раз в день менять повязки, так как свищ выходил на поверхность в районе ребер.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, спасение этого пациента стало возможным благодаря синергии торакальных хирургов и эндоскопистов. Специалисты применили методику, объединяющую вакуумную терапию и эндоскопическое ушивание. Вакуумная система, используемая в "Склифе" для лечения подобных дефектов, позволяет тканям заживать в пять раз быстрее, чем при использовании традиционных методов дренирования.

Сложная многоэтапная операция началась с удаления инфицированных материалов, установленных пациенту много лет назад, и купирования гнойного процесса. Затем, через микроскопический разрез, была установлена вакуумная система для очистки раны. Финальную точку поставили эндоскописты: без единого лишнего разреза, работая изнутри желудка, они обработали и полностью закрыли свищ. Спустя полтора месяца тесты подтвердили – патология устранена, а пациент навсегда избавился от мучений, длившихся почти два десятилетия.

Развитие радиохирургического центра НИИ имени Склифосовского и внедрение уникальных комбинированных операций полностью соответствуют вектору национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая цель – интеграция передовых научных решений в повседневную медицинскую практику для продления жизни граждан и улучшения её качества.

Кроме того, работа столичных врачей вносит весомый вклад в нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья". В Москве создана уникальная среда, где междисциплинарные команды врачей, вооруженные оборудованием последнего поколения, могут внедрять методики, которые еще вчера казались невозможными.

Источник: Утро.ру

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