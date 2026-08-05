SpaceX пообещала переманить клиентов крупнейших мобильных операторов США

SpaceX планирует превратить Starlink Mobile в полноценную мобильную сеть и рассчитывает отобрать часть клиентов у крупнейших операторов США.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания рассчитывает переманить значительное число клиентов AT&T, Verizon и T-Mobile после модернизации спутникового сервиса Starlink Mobile. По ее словам, новое предложение должно стать лучше услуг крупнейших американских мобильных операторов.

Заявление прозвучало во время первого после июньского выхода SpaceX на биржу квартального звонка с инвесторами. Компания намерена начать запуск спутников Starlink Mobile следующего поколения в 2027 году и до конца того же года предоставить улучшенный сервис. Шотвелл оценила ожидаемое повышение возможностей сети в 100 раз по сравнению с нынешним уровнем.

Спектр EchoStar расширит возможности сети

Основой обновления должны стать 65 МГц частот в США и лицензии на мобильную спутниковую связь, которые SpaceX договорилась получить у EchoStar. Федеральная комиссия по связи США в мае одобрила передачу спектра, позволяющего развивать спутниковую, наземную или гибридную инфраструктуру.

В проспекте SpaceX говорится, что новые частоты должны обеспечить качественный скачок для Starlink Mobile. Компания планирует использовать их вместе со спутниками нового поколения и оптимизированными протоколами 5G, чтобы передавать данные непосредственно на обычные смартфоны без специальных антенн.

Starlink уже работает как резервная связь

Нынешняя версия Starlink Mobile в основном дополняет сети операторов в местах без наземного покрытия. Спутники выполняют роль базовых станций на орбите и позволяют совместимым телефонам обмениваться сообщениями и пользоваться отдельными приложениями в удаленных районах или при чрезвычайных ситуациях.

По данным SpaceX на 31 марта 2026 года, сервисом ежемесячно пользовались около 7,4 млн уникальных устройств примерно в 30 странах. На орбите находилось около 650 специализированных спутников мобильной группировки. Компания оценивала потенциальный охват партнерских программ приблизительно в 1,9 млрд человек.

SpaceX хочет строить и наземную сеть

Одних спутников недостаточно для обслуживания плотного городского трафика на уровне обычной мобильной сети. Поэтому SpaceX рассматривает создание наземной инфраструктуры параллельно с орбитальной системой. Илон Маск заявил, что компания сможет устанавливать большое число компактных базовых станций вместе с терминалами Starlink.

Такой подход должен снизить стоимость и упростить размещение оборудования по сравнению с крупными сотовыми вышками. Однако Шотвелл не раскрыла предполагаемые капитальные расходы проекта. Для полноценного выхода на массовый рынок SpaceX также потребуется обеспечить стабильное покрытие внутри зданий, достаточную пропускную способность и совместимость с устройствами.

T-Mobile считает спутники дополнением

В США SpaceX сотрудничает с T-Mobile, который продает спутниковую связь под брендом T-Satellite. Руководитель оператора Срини Гопалан во время отчета за второй квартал заявил, что прямое подключение телефона к спутнику пока дополняет, а не заменяет традиционную сеть.

По его данным, даже в наиболее загруженные летние месяцы на спутниковый канал приходилось лишь 0,0003% использования сети T-Mobile. Этот показатель иллюстрирует разрыв между резервной связью в мертвых зонах и повседневным мобильным трафиком, который концентрируется в городах и обслуживается наземными станциями.

Крупнейшие операторы объединили усилия

AT&T, T-Mobile и Verizon в мае договорились создать совместное предприятие для развития прямой спутниковой связи со смартфонами. Партнеры хотят объединить ограниченные частотные ресурсы, увеличить емкость и работать с несколькими спутниковыми провайдерами через единую платформу.

Verizon одновременно развивает проекты со Skylo и AST SpaceMobile, включая передачу сообщений и испытания голосовой, видеосвязи и мобильных данных. Такая стратегия позволяет операторам закрывать территории, где строительство наземной сети экономически невыгодно, не передавая весь спутниковый сегмент одному поставщику.

Конкуренция изменит экономику отрасли

Если SpaceX запустит собственные мобильные тарифы, компания превратится из технологического партнера операторов в их прямого конкурента. Преимуществом Starlink могут стать глобальная группировка, собственные ракеты и возможность быстро добавлять орбитальную емкость. Покупка спектра снижает зависимость проекта от частот действующих операторов.

При этом наземные сети сохраняют преимущество по емкости, задержке сигнала и качеству связи в плотной городской застройке. В ближайшие годы спутниковая связь скорее усилит конкуренцию за клиентов, живущих или путешествующих вне устойчивого покрытия, чем полностью заменит традиционные тарифы. Для рынка ключевыми станут стоимость услуги, доступность совместимых устройств и темпы развертывания наземной части Starlink Mobile.