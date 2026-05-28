После 29 мая жизнь наладится: трех знаков зодиака ждут хорошие новости

Кому повезет, читайте в астрологическом прогнозе

Последние дни мая принесут приятные перемены сразу нескольким знакам зодиака. Избранников Фортуны ждут хорошие новости.

Близнецы

После 29 мая Близнецы наконец-то выдохнут. Начнут приходить хорошие новости, связанные с работой или деньгами. В личной жизни тоже станет спокойнее – исчезнут глупые конфликты и недопонимание.

Козерог

Козерогов ждет период, когда их старания наконец начнут приносить результат. Особенно удачными окажутся вопросы, связанные с финансами и документами. Некоторым Козерогам удастся закрыть старую проблему.

Лев

Львов после 29 мая ждет яркий и эмоциональный период. Многих ждут новые знакомства и интересные встречи с людьми из прошлого. Особенно удачным этот период станет для тех, кто работает в сфере недвижимости, торговли и медицины.