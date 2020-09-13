В России подвели итоги первой "Российской креативной недели"

В России подвели итоги первой "Российской креативной недели"
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Ключевой площадкой Недели стал московский Парк Горького

В России подвели итоги первой "Российской креативной недели" масштабного события, впервые объединившего 14 креативных индустрий в России. За 7 дней по всей стране прошло более тысячи мероприятий, а ключевой площадкой Недели стал Парк Горького в Москве, где состоялись бизнес-форум, концерты, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.

"Российская креативная неделя" стала событием по-настоящему федерального масштаба, в которое были вовлечены сотни городов по всей России, участие в мероприятиях приняли более 700 спикеров. Мы очень рады что нам удалось объединить все креативные индустрии, обсудить новые форматы сотрудничества, инициировать диалоги между представителями творческих сообществ, власти и бизнеса. Мы уверены, что традиция проведения Российской креативной недели, станет ежегодной", – рассказала директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Ранее уверенность в том, что "Российская креативная неделя" станет ежегодным событием, выразил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также предположил, что уже в 2021 году количество индустрий, отнесенных к креативным и представленных на событии, увеличится.


"Нашу инициативу поддержали лидеры мирового креативного сообщества: выдающиеся музыканты, художники, дизайнеры и режиссеры, эксперты, чье мнение формирует культурный код современного человечества. Как не раз звучало в Парке Горького в эти дни, новый ресурс XXI века – это не нефть, а креативная экономика. Уверена, что мы открыли дорогу новым значительным возможностям", – подчеркнула директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Инносоциум, креативный директор "Российской креативной недели" Елена Маринина.

Хедлайнер "Российской креативной недели" Теодор Курентзис отметил, что подобные мероприятия дают импульс дальнейшему развитию креативной сферы, и особое внимание в этом процессе необходимо уделять регионам, предоставив возможность молодым и талантливым людям работать у себя на родине.

Одним из ключевых мероприятий "Российской креативной недели" стал Creative Business Forum, объединивший крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических и юридических вопросов, стоящих перед креативными индустриями.

Участники бизнес-форума, среди прочего, обсуждали роль государства в судьбе креативных индустрий.

"Чем меньше экономический рынок, тем больше должна быть доля государственного участия. И наоборот. Поддержка нужна, но необходимо стремиться к тому, чтобы творческие индустрии не бременем висели на шее у государства, а развивались сами и развивали экономический потенциал страны. В этом смысле Российская креативная неделя стала отличной платформой для диалога между представителями разных творческих секторов и государством. Важно, чтобы такие встречи проходили регулярно", – подчеркнула генеральный директор медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", куратор направлений "Кино" и "Телевидение" Ольга Паскина.

Анна СОРОКИНА

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