Пригожин отреагировал на санкции Британии против Героев РФ Богатова и Трошева

Пригожин отреагировал на санкции Британии против Героев РФ Богатова и Трошева
Кадр: www.youtube.com
Предприниматель напомнил о заслугах выдающихся россиян

Герой России Андрей Богатов будет "опечален" из-за внесения в санкционный список Великобритании. Бизнесмен Евгений Пригожин не без иронии прокомментировал рестрикции Лондона.

Предприниматель напомнил о заслугах Андрея Богатова и Андрея Трошева, которые попали под санкции. Он рассказал об участии россиян в войне с террористами и их героической службе в Афганистане.

"Безусловно, это будет для них непоправимое горе. Богатов, который потерял руку, борясь в войне с террористами и спасая мир от "ИГИЛовской"* чумы (побочным явлением чего стало то, что сотни британских детишек не сдохли как псы), будет опечален, так как не сможет писать на английском уцелевшей рукой.

Думаю, Трошев тоже будет горевать, что не сможет купить полироль для двух Орденов Красной Звезды, которые он получил ещё во время службы в Афганистане, а также двух Орденов Мужества, других многочисленных наград и для своей звезды Героя России", — подчеркнул предприниматель.

Ранее стало известно об оспаривании Пригожиным британских санкций против него. Бизнесмен подал соответствующее заявление в уполномоченные органы.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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