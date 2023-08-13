Передвигаться на четвереньках: почему эталоны Барби не подходят для реальных людей

Передвигаться на четвереньках: почему эталоны Барби не подходят для реальных людей
Фото: кадр YouTube
Эксперты уверены, что с кукольными параметрами нормальной жизни не видать

В конце июля в мировом прокате состоялась долгожданная премьера фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли. Актриса блестяще вжилась в образ, буквально заново влюбив зрителей в свою героиню. Теперь многие упорно стараются быть хотя бы немного похожими на знаменитую куклу. Однако далеко не все понимают, что Барби – не самый лучший пример для подражания.

Специалисты американской реабилитационной компании Rehabs считают, что достичь параметров, присущих фигуре куклы, невозможно даже с помощью пластической хирургии. Эксперты выяснили, что эталоны Барби попросту не подходят для реальных людей. 

Если объемы груди и бедер куклы еще возможно примерить на обычных людей, то с другими частями тела дела обстоят сложнее. Исследователи установили, что обхват шеи и запястьев, присущий Бабри, не позволил бы реальному человеку держать голову и поднимать хотя бы мало-мальски тяжелые предметы.

Кроме того, у специалистов есть большие вопросы к чересчур узкой талии и непомерно длинным ногам куклы. Такие параметры не только не встречаются в природе, но и не позволяют вместить весь объем органов. Также эксперты отмечают, что Барби имеет слишком маленькие стопы. Если бы такие же были у реального человека, ему бы, вероятно, пришлось передвигаться на четвереньках ради собственного удобства.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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