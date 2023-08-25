Новая наглость мобильных операторов взбесила россиян

Новая наглость мобильных операторов взбесила россиян
Фото: www.unsplash.com
Беспардонность компаний довела людей до крайних мер

Как известно, главная цель бизнеса – заработать как можно больше денег. Во имя ее достижения компании готовы идти на всевозможные ухищрения. Попытки мобильных операторов заработать лишние деньги на своих абонентах сильно взбесили россиян. Люди терпеть не стали.

Так, в прессу просочилась информация о том, что в Федеральную антимонопольную службу стали жаловаться на мобильных операторов. Клиенты не совсем понимают, на каком основании компании взимают с них дополнительную плату при использовании функции "раздачи интернета". Об этом пишет информационный ресурс "Радио 1".

Интернет-издание "Общественная служба новостей" сообщает, что эксперты ФАС уже обратились к мобильным операторам с просьбой прояснить ситуацию. Специалисты хотят выяснить обоснованность введения дополнительной платы за раздачу интернета.

Ранее стало известно, что пользователи МТС теперь будут обязаны заплатить по 49 рублей в сутки за пользование "режимом модема". Теле2 установила тариф в размере 30 рублей за сутки или 100 рублей в месяц, а Мегафон запросит за использование этой функции 90 рублей в месяц.

К слову, ранее Ксения Собчак вывела Олега Тинькова на чистую воду. Телеведущая уверена, что бизнесмен нагло обманывает россиян.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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