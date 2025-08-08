В Балашихе работает уникальный центр отбора контрактников

В Балашихе работает уникальный центр отбора контрактников
Фото: администрация Балашихи

В подмосковной Балашихе функционирует первый в России единый центр отбора граждан на военную службу по контракту, созданный при участии спецназа "Витязь". Как сообщили в администрации городского округа, комплекс объединяет все этапы оформления контракта и начальной подготовки бойцов. 

Центр, открытый в апреле 2023 года по инициативе губернатора Андрея Воробьёва, рассчитан на одновременное пребывание до 500 кандидатов.

Там можно пройти медкомиссию, оформить документы, открыть банковский счет и получить начальную военную подготовку под руководством инструкторов из состава спецназа. 

"Кандидаты получают единовременную выплату в размере 3 млн рублей – одну из самых высоких в стране", – отметил глава Балашихи Сергей Юров. 

Подготовку ведут ветераны ЦСН "Витязь" во главе с Героем России Сергеем Лысюком. Программа включает тактическую, огневую и медицинскую подготовку.

С момента открытия центр принял более 300 иностранных добровольцев из Кубы, Колумбии, Непала и других стран. Все эти бойцы имеют гражданство России, уточнили в администрации Балашихи.

Для консультаций работает горячая линия: +7 (495) 990-77-77. Подать заявку можно на сайте контрактмо.рф.

