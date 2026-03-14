Терапевт раскрыл главную весеннюю ошибку россиян, которая грозит простудой

Сухой нос — открытые ворота для любой заразы

Весенние "погодные качели" с резким потеплением превращают города в идеальный инкубатор для респираторных инфекций. Вирусы гриппа и аденовирусы прекрасно чувствуют себя в сырую оттепель, отмечает врач-терапевт Максим Лавров.

По словам специалиста, главная проблема – не столько холод, сколько пересушенный воздух в квартирах. Он буквально уничтожает защитный слой слизистых оболочек.

"Поэтому увлажнитель воздуха сейчас важнее витаминов: сухой нос – это открытые ворота для любой заразы", – пояснил Лавров.

Второй важный рубеж обороны – гигиена. Приходя с улицы, нужно обязательно умываться и промывать нос солевыми растворами, чтобы смыть осевшие патогены до того, как они проникнут в клетки. Антибиотики при вирусной инфекции эксперт сравнил с преступлением против организма – они убивают микрофлору, но на грипп не действуют.

И главное правило: почувствовали недомогание – останьтесь дома. Героизм на работе с температурой заканчивается осложнениями на сердце и заражением коллег.

