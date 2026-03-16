Собянин поблагодарил военных, отразивших атаку 250 БПЛА на двух рубежах

С субботы, 14 марта, Киев предпринимает активные попытки атаковать Москву. На российскую столицу направлены сотни боевых беспилотников, начиненных взрывчаткой. Их сбивают в воздухе военнослужащие Минобороны РФ.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, только за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА.

"Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что в московском регионе за минувший выходной и в ночь на понедельник было сбито 159 киевских беспилотников. На место падения обломков для ликвидации возможных последствий тут же выезжают сотрудники экстренных служб.