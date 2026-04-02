Стариков предложили рассаживать в самолетах — и вот зачем

Ученые пришли к любопытным выводам

Новое исследование западных ученых вызвало бурные обсуждения: оказалось, что привычная посадка пассажиров в самолетах может быть небезопасной. Специалисты пришли к выводу, что пожилых людей стоит рассаживать по салону отдельно, чтобы не замедлять экстренную эвакуацию.

Моделирование соответствующих ситуаций при участии стариков показало тревожные цифры. Даже в самых оптимальных условиях эвакуация занимала значительно больше положенных 90 секунд – от 141 секунды. Ключевым фактором стало именно количество и расположение пожилых пассажиров: их скопление в одной зоне заметно тормозит движение и создает заторы.

Эксперты подчеркивают, что речь идет не о дискриминации, а о безопасности всех на борту. Людям с ограниченной подвижностью требуется больше времени на перемещение, и в критической ситуации это может стоить слишком дорого. Таким образом, исследование говорит о том, что бабушек и дедушек нужно рассаживать отдельно. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

