Более 1,5 тыс. заявлений на выплату 500 тыс. рублей взамен земли подали участники СВО в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мингосуправления Подмосковья

С начала года на региональный портал госуслуг поступило свыше 1,5 тыс. заявлений на единовременную денежную выплату взамен земельного участка для участников спецоперации, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Услуга доступна на регпортале. Как рассказали в пресс-службе областного ведомства, для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней, ответ направят в личный кабинет.

Участники СВО могут получить выплату в размере 500 тыс. рублей при наличии регистрации в Московской области и документов, подтверждающих присвоение звания Героя РФ или награждение орденами РФ за заслуги в ходе участия в СВО. Завершившим участие необходимо предоставить соответствующую справку.

Выплату также могут получить члены семей погибших бойцов. Им потребуются документы, подтверждающие гибель участника СВО и его награждение (в том числе посмертно). Семьям, где есть дети-студенты очной формы обучения до 23 лет, нужна справка с места учебы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Красные линии пройдены": в Казахстане ошеломлены атакой ВСУ

Киевский режим резко обострил обстановку на международной арене

"Мы передаем послание": в Финляндии предупредили о сигналах Запада к войне с Россией

По Европе снова шагает военный призрак

