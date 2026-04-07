Более 1,5 тыс. заявлений на выплату 500 тыс. рублей взамен земли подали участники СВО в Подмосковье

С начала года на региональный портал госуслуг поступило свыше 1,5 тыс. заявлений на единовременную денежную выплату взамен земельного участка для участников спецоперации, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.
Услуга доступна на регпортале. Как рассказали в пресс-службе областного ведомства, для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы.
Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней, ответ направят в личный кабинет.
Участники СВО могут получить выплату в размере 500 тыс. рублей при наличии регистрации в Московской области и документов, подтверждающих присвоение звания Героя РФ или награждение орденами РФ за заслуги в ходе участия в СВО. Завершившим участие необходимо предоставить соответствующую справку.
Выплату также могут получить члены семей погибших бойцов. Им потребуются документы, подтверждающие гибель участника СВО и его награждение (в том числе посмертно). Семьям, где есть дети-студенты очной формы обучения до 23 лет, нужна справка с места учебы.
