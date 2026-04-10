В РПЦ заявили, что нельзя искать счастье на пути к славе и деньгам

На жизненной дороге человек сталкивается со многими соблазнами

В Русской православной церкви рассказали россиянам, где нельзя искать счастье. Религиозные деятели подчеркивают, что стремление к материальным и внешним достижениям не может привести человека к настоящей благодати. Об этом напомнил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с прессой Владимир Легойда.

Он отметил, что поиск смысла жизни и внутреннего удовлетворения в деньгах, славе и удовольствиях изначально ведет в тупик. Деятель привел в пример притчу о блудном сыне, пояснив, что она символизирует состояние человека, который, покинув дом отца, пытается найти счастье на стороне, вне духовных ориентиров.

Также он сослался на Августина Блаженного, который указывал, что люди нередко ищут счастье там, где его в принципе не может быть – в "стране смерти", то есть на пути к удовольствиям.

Легойда отметил, что понимание верного пути снисходит на человека благодаря духовным практикам, в том числе через пост, а также через осмысление значения Пасхи – праздника Воскресения Христова, который символизирует обновление и возвращение к истинным ценностям.

