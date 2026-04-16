Дорожники Подмосковья капитально ремонтируют 23 моста в 16 округах

Фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья

Капитальный ремонт 23 мостовых сооружений ведется в 16 городских и муниципальных округах Московской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в Минтрансе региона.

"На всех 23 объектах задействованы 230 мостовиков и более 60 единиц спецтехники. Всего в этом году планируется завершить капремонт 30 мостов и путепроводов", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По данным пресс-службы областного ведомства, в Звенигороде капитально ремонтируют два мостовых перехода через реку Сторожку. В Зарайске работы ведутся на мосту через реку Осётрик, связывающем город с Луховицами. В деревне Янино Егорьевска ремонтируют мост через реку Белавинку.

В Коломне на Рязанском шоссе в селе Непецино на мосту через Северку монтируют оголовки трубосвай опор и укладывают плиты подкрановой площадки. В Шатуре на мосту через Шатурский канал на Кервском шоссе демонтируют старые и устанавливают новые балки и опоры.

Капитальный ремонт также ведется на 17 сооружениях в Чехове, Подольске, Щелкове, Истре, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Пушкинском городских округах Подмосковья.

