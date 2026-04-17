Подмосковье и Казахстан укрепят сотрудничество в образовании и логистике

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в 25-м заседании Комиссии по сотрудничеству между Совфедом и Сенатом парламента Казахстана, которое прошло в Доме правительства региона в Красногорске.

"Мы очень заинтересованы в развитии диалога и с Беларусью, и с Узбекистаном, и с Казахстаном. У нас имеются неплохие наработки в сфере образования. В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы наладить связи с казахстанскими школами. Это нужно для того, чтобы одаренные ребята могли общаться, знакомиться, ездить друг к другу", – сказал Воробьев.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что страны связывают крепкие узы дружбы, а интенсивность взаимодействия подтверждается экономическими показателями.

"Уверен, что инвестиционные проекты, предложенные Московской областью и коллегами из Казахстана, помогут приумножить этот результат", – добавил он.

Казахстан входит в число главных зарубежных партнеров Подмосковья. За последние пять лет объем торговли вырос в полтора раза, доля региона в общероссийском товарообороте с республикой превысила 10%. С начала 2025 года при содействии областного правительства 77 подмосковных компаний заключили экспортные контракты на сумму почти 20 млн долларов.

В ОЭЗ "Дубна" компания "Навифарм" готовится запустить производство препаратов для лечения глаз, горла и органов дыхания с инвестициями 2 млрд рублей. В Наро-Фоминском округе на базе ТЛЦ "Селятино" создается транспортно-логистический хаб площадью 65 тыс. кв. м при участии России, Казахстана и Китая. Объем инвестиций – 14 млрд рублей.

Заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Жакип Асанов отметил успехи Подмосковья. "Понимаем, что Подмосковье – не просто территория, а мощнейший экономический двигатель и один из лидеров России в экономике, образовании. Видим сложнейшие транспортные развязки, современные индустриальные парки и комфортный бизнес-климат", – сказал он.

Делегация Казахстана посетила Центр управления регионом. Стороны также развивают сотрудничество в науке на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне и гуманитарной сфере, включая детские патриотические форумы и спортивные турниры.