Минимализм, контрасты и оды морской эстетики: бренды Московской недели моды

Дважды в год российская мода собирается на Московской неделе моды – и каждый раз здесь задается тон, который потом слышно по всей стране. В марте 2026-го на подиумах Московской недели моды сошлись морская эстетика и философия контрастов, спортивный манифест и природный минимализм, казанская многослойность и московская элегантность – и за каждой коллекцией стояла история, которую хотелось рассказывать.

Kanzler (Москва)





Дизайнер бренда Kanzler Екатерина Бессмертных вдохновилась ритмом современной городской жизни и естественной палитрой природы. В новую коллекцию, представленную на Московской недели моды, вошли удобные и повседневные изделия. В меру расслабленные силуэты, благородные природные оттенки, легкая асимметрия и многослойность позволяют выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Шакирова Бренд / Shakirova Brand (Казань)





В новой коллекции казанского бренда Shakirova Brand дизайнер объединила обилие фактур и оттенков – розового, красного и голубого. Лаконичные образы дополняются выразительными аксессуарами и вышивкой, а флористические мотивы создают весеннее настроение. Материалы коллекции подобраны с особым вниманием к их характеру: летняя тафта держит форму, но сохраняет воздушность; благородный жаккард дарит ощущение торжественности; хлопок и деним становятся надежной базой для экспериментов. А лямки, завязки и узлы позволяют менять смысл вещи в зависимости от настроения и способа носки.

Саринé Саакян / Sariné Saakian (Москва)





Саринé Саакян через призму моды затронули философскую тему контрастов как исследование разных сторон. Новая коллекция под названием "Контрасты" состояла из кружевных вставок, которые сочетались с плотными материалами, а также летящих перьев, которые соседствовали с пайетками.

Ателье Дуо / Atelier Duo (Москва)





Atelier Duo представили коллекцию, в которой природа океанского побережья и культура прибрежных городов становятся языком силуэтов. Контрасты стихий и оттенки приморской флоры складываются в оду морской эстетике. Линейка посвящена женщине, для которой одежда – продолжение внутренней силы, а главные цвета палитры – королевский синий и белый. Дизайнеры переосмыслили классику денима и двубортные офицерские жакеты, дополнив их струящимся шелком, жаккардом и кружевом, рисунок которого напоминает морскую пену.

Ammonit (Москва)





Ammonit всегда отличались изящностью, минимализмом и утонченностью. Свою ДНК они проносят через коллекции – и новая не стала исключением. В этот раз осенне-зимняя линейка ведет диалог между динамикой города и романтичной легкостью. Некоторые силуэты отсылают к детству – сарафаны и накидки с мелкими рюшами добавляют в строгие образы той самой непринужденности. Элегантные костюмы с акцентными воротничками и манжетами, утепленные комплекты на завязках и изящные пальто добавляют необходимой строгости. Это не просто коллекция, это манифест о мягкой силе.

Putin Team x Красная Машина / Red Machine (Москва)





Совместный показ бренда Putin Team Russia и "Красной Машины" представил коллекцию, которая задает новые стандарты спортивной моды. На подиуме – удобные спортивные образы, однотонные или с яркими принтами и мотивирующими надписями. Ключевые оттенки коллекции — глубокий синий, чистый белый и насыщенный красный.