Казань: город, где инклюзия становится неотъемлемой частью жизни

На международном форуме "Добрая Казань – Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения" были подведены итоги десятилетней работы одноименного проекта. В течение этого времени на благотворительные инициативы было направлено около 3,5 миллиарда рублей. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций (НКО), волонтеры, органы власти и социально ответственный бизнес.

Казань стала ярким примером инклюзивного города, благодаря реализации масштабных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). За последние годы в столице Татарстана появилось четыре инклюзивных центра, две учебно-тренировочные квартиры, спортивный комплекс, коворкинг и инклюзивный бульвар с велопрокатом для детей с ОВЗ. В этом году планируется открытие пятого инклюзивного центра и крупнейшего в России реабилитационного центра для людей с ОВЗ.

Проект "Добрая Казань" начал свою деятельность с школьных "Ярмарок добра", на которых дети продавали поделки, собранные своими руками, а вырученные средства направлялись на благотворительность. С 2013 года первоклассникам вручают "Дневники добрых дел", которые они ведут в течение всего учебного года. Мэр Казани Ильсур Метшин называет эту практику "вакциной добра", способствующей формированию у детей чувства ответственности и неравнодушия.

Ильсур Метшин подчеркнул: "Десять лет – это значительный срок. Мы объединили усилия меценатов, добрых людей, некоммерческих организаций и благотворительных фондов под брендом "Добрая Казань". Это системная работа, направленная на то, чтобы люди, оказавшиеся в беде, не оставались один на один со своими проблемами. Мы с раннего возраста приучаем детей думать о помощи другим. Сегодня 1264 ребенка с ОВЗ учатся вместе с нормотипичными сверстниками".

В Казани проживает около 6,5 тысячи детей с инвалидностью, и большинство из них участвуют в инклюзивных проектах. Действующие центры и учебно-тренировочные квартиры ежегодно принимают до 4 тысяч детей, а с открытием пятого центра это число возрастет. В этих пространствах дети осваивают навыки самообслуживания, учатся и занимаются творчеством.

В 54 школах и 68 детских садах созданы условия для обучения детей с особыми потребностями. Проект "Добрый спорт", запущенный в 2013 году, включает восемь секций для детей с ОВЗ, где занимаются 133 ребенка. Спортивный комплекс "Дан", открытый в 2022 году, позволяет одновременно заниматься 15 видами спорта до 500 человек.

Коворкинг "Доброй Казани" оборудован адаптированной типографией, а на улице Калинина, 3, функционирует столярная мастерская, где молодые люди с ОВЗ старше 18 лет проходят профориентацию и социализируются. В Казани также функционирует сеть торговых точек "Добрый сувенир", реализующих продукцию инклюзивных мастерских. На конец 2025 года выручка от продажи товаров составила более 2 миллионов рублей.

Проект оказывает помощь семьям участников специальной военной операции, предоставляя продукты питания, бытовые товары, подгузники, детское питание, бытовую технику, лекарства и медицинские услуги. Кроме того, оказывается помощь с ремонтом и арендой жилья, а также оплатой коммунальных услуг.

Казань стала площадкой для проведения крупных спортивных и культурных мероприятий, направленных на детей с ОВЗ. С 2017 года здесь проходит музыкальный конкурс "Добрая волна", в котором приняли участие 12 тысяч детей из разных регионов. С 2018 года организуется турнир по плаванию "Победим вместе", участниками которого становятся дети с синдромом Дауна.

К проектам "Доброй Казани" присоединились 15 тысяч человек, включая сотрудников некоммерческих организаций, волонтеров, партнеров и благотворителей. Среди крупнейших спонсоров проекта – компании "Сибур" и "Татнефть". Значительную поддержку оказывают федеральные гранты. За девять лет проект получил 1,2 миллиарда рублей от Фонда президентских грантов на реализацию 519 благотворительных инициатив.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что проекты, получившие президентскую поддержку, отражают актуальные проблемы общества. Четверть из них направлены на поддержку инклюзии, а третья часть представляет собой новые инициативы.

Мэрия Казани и фонд "Добрая Казань" намерены создать "бесшовную" систему инклюзивности для людей с ОВЗ, которая позволит им легко адаптироваться при переходе от детского сада к школе, вузу и взрослой жизни.