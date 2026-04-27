Участники проекта "Лето в Москве" получат пиар-поддержку города

Столичные сезонные проекты открывают для бизнеса новые горизонты

В Москве стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Лето в Москве", который в очередной раз объединит город и предпринимателей. Компании могут интегрировать свои мероприятия в общую городскую афишу, организовать массовые или закрытые события с участием бренда, представить продукцию в павильонах "Сделано в Москве" или провести активности на собственных площадках. Участвовать могут представители сферы общественного питания, торговли, услуг, образования, культуры, спорта, индустрии красоты, гостиничного бизнеса и творческих направлений.

Проект "Лето в Москве" продолжает развиваться как инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, позволяя компаниям масштабироваться, привлекать новую аудиторию и укреплять узнаваемость. В новом сезоне участники получат комплексную пиар-поддержку – их мероприятия будут анонсироваться в городских медиа, социальных сетях и средствах массовой информации, а также отображаться в геосервисах. Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" (МБМ) подготовило для предпринимателей летний "Бизнес-бокс" – набор инструментов от лидеров рынка, включающий решения для продвижения, рекламы, обучения и аналитики. Это поможет компаниям не только повысить посещаемость, но и эффективнее управлять своими проектами.

Подать заявку можно на портале mbm.mos.ru или через mos.ru в разделе "На своей территории". Все интересующие вопросы можно уточнить в МБМ по бесплатному телефону или в онлайн-режиме. Уже сейчас многие компании, участвовавшие в прошлых сезонах "Лета в Москве" и "Зимы в Москве", подтвердили свое участие. За 2025 г. и начало 2026 года предприниматели организовали более 17 тысяч мероприятий, акций и специальных предложений, что положительно сказалось на выручке и узнаваемости брендов.

Так, основатель сети "Галерея самоцветов" и арт-шоу "Тайны самоцветов" Владислав Денисов в этом году уже в четвертый раз станет участником проекта. В трех салонах и новом выставочном зале на севере столицы пройдут бесплатные экскурсии, где гостям расскажут о природных камнях, кристаллах и редких минералах, научат отличать натуральные самоцветы от подделок и вручат подарки. За три предыдущих сезона экскурсии посетили более двух тысяч человек, а трафик на сайт вырос за одно лето более чем на тысячу пользователей.

А компания "Корпорация роботов" решила снова включить в свою программу интерактивную выставку "Робостанция" на ВДНХ. Посетителям предложат скидки на билеты, мастер-классы, лекции о профессиях будущего и экскурсии. По итогам прошлых сезонов удалось дополнительно привлечь свыше тысячи посетителей, половина из которых пришла летом. Организаторы отмечают рост выручки и интереса к инженерным направлениям.

Основатели проекта Roofevents Анна и Василий Даниловские впервые участвовали в зимнем сезоне и планируют выйти и на летний, увеличив количество концертов на крышах и панорамных площадках. Они уверены, что дополнительные скидки помогут привлечь больше гостей и сделать мероприятия доступнее.