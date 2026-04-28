Мэр Москвы поблагодарил работников скорой помощи за самоотверженный труд

Ежегодно бригады города совершают около четырех миллионов экстренных выездов

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что московская скорая – одна из самых эффективных в мире: слаженная работа команды и выверенные до мелочей процессы позволяют медикам оперативно реагировать на вызовы и спасать жизни.

Ежегодно столичные бригады скорых совершают около четырех миллионов выездов – это более 11 тысяч выездов в сутки. Такой объем работы требует постоянного совершенствования как технической базы, в том числе – парка автомобилей скорой помощи. В прошлом году Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова получила 80 инновационных реанимобилей, а с начала 2026 года дополнительно поступило 350 новых машин для бригад общего профиля.

Все обновленные транспортные средства разработаны с участием практикующих медиков в рамках грантовой программы московского правительства, что позволило учесть реальные потребности врачей и фельдшеров при оказании помощи на месте. Так, салоны новых автомобилей спроектированы с учетом эргономики и функциональности. Медицинское оборудование закреплено на запатентованной рейлинговой системе, которую можно быстро переставлять или демонтировать в зависимости от ситуации. Это повышает мобильность и гибкость при работе с пациентом.

В салоне также установлены поворотно-складные кресла и модернизированные носилки с увеличенной амплитудой смещения, что обеспечивает полный доступ к больному в салоне. Пространство внутри машины зонировано: предусмотрены стеллажные системы для хранения препаратов и инструментов, а освещение сделано удобным и зональным – оно срабатывает автоматически при открытии отсеков. Высота салона увеличена, что позволяет медикам находиться в полный рост и работать в более комфортных условиях.

Такие технические решения не только снижают физическую нагрузку на персонал, но и сокращают время на оказание помощи. Все необходимое находится в зоне досягаемости, а продуманная планировка исключает лишние движения. Это особенно важно в экстренных случаях, когда каждая секунда имеет значение. Современные машины скорой оснащены передовым диагностическим и реанимационным оборудованием, что позволяет стабилизировать состояние пациента еще до прибытия в стационар.

Московская служба скорой помощи продолжает развиваться, внедряя цифровые технологии, оптимизируя маршруты движения бригад и повышая квалификацию сотрудников. Упор делается на профилактику, быструю диагностику и своевременное вмешательство, что снижает нагрузку на стационары и улучшает прогнозы для пациентов.

В своем поздравлении мэр отметил, что благодаря каждодневному труду сотрудников скорой помощи удается спасать тысячи жизней. Он пожелал всем работникам крепкого здоровья, поддержки коллег и семей, а также выразил уверенность в том, что столичная скорая и дальше будет оставаться образцом для других регионов.