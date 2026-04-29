Афиша мероприятий на май-2026: выставки, спектакли и концерты

ТЕАТР

Мюзикл "Парфюмер"





Этот спектакль – чувственное погружение в загадочный мир ароматов и эмоций. В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Роль Гренуя блистательно исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина".

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 21 мая в 19:00

Категория 16+

Спектакль "Другая жизнь"





Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. В ролях Елена Яковлева и Константин Яшкевич.

Где: "Театр на Яузе", площадь Журавлёва, 1

Когда: 18 мая, 30 мая в 19:00

Категория 12+

Москва. Сумерки





В готическом мире, где реальность переплетается с мистикой, разворачивается история пылкой любви в лучших романтических традициях. Над родом Островичевых издавна довлеет проклятие, и его представителей преследует злой рок: само их существование неразрывно связано с потусторонними силами. В спектакле стирается грань между сценой и зрительным залом. Музыка, свет и тайна сплетаются в единое целое, создавая ощущение присутствия внутри происходящих событий.

Где: "Покровка.Театр", ул. Покровка, 50/2, строение 1

Когда: 14 мая в 19:00

Категория 12+

Спектакль "Гамлет"





Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Визуальная палитра спектакля темная и контрастная, с отголосками скандинавской "ноар"-эстетики. Главную роль исполняет Дмитрий Бикбаев.

Где: "Театр на Страстном", Страстной бул., 8А

Когда: 20 мая в 19:00

Категория 18+

Спектакль "Маленькие комедии"





Антон Павлович Чехов по праву считается одним из самых "театральных" писателей. Его пьесы не сходят со сцен по всему миру. Однако две его знаменитые одноактные пьесы – "Медведь" и "Предложение" – не столь популярны у режиссеров, что является упущением. Особенно когда на сцене собираются настоящие мэтры российского театра: Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 20 мая в 19:00

Категория 12+

Спектакль "С кем поведешься"





Блистательные актеры Мария Аронова, Алексей Маклаков, Сергей Рост, Владислав Гандрабура переносят зрителя в Петербург конца XIX века. При ближайшем рассмотрении оказывается, что юмор, эмоции и ход мысли людей с тех времен абсолютно не изменились.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 27 мая в 19:00

Категория 16+

КОНЦЕРТЫ

Пробуждение души. Lumisfera и 5000 свечей