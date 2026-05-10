Доктор Мясников признался, что часто матерится: "И прекрасно себя чувствую"

Мясников признался в нецензурной брани: "Часто матерюсь и прекрасно себя чувствую"
Александр Мясников. Фото: Дмитрий Рожков/Wikimedia Commons
Врач нередко вербально выплескивает свои эмоции

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что в своей жизни регулярно использует нецензурную лексику. И, вопреки заявлениям некоторых коллег, его здоровье от этого нисколько не страдает. Соответствующим мнением он поделился в беседе с НСН.

Ранее профессор из Киргизии Турат Касымбеков заявил, что привычка ругаться матом негативно сказывается на самочувствии и ведет человека к саморазрушению. Мясников уверен, что это "бред" и в качестве опровержения приводит персональный опыт с личными ощущениями.

"Часто матерюсь, когда злюсь или в каких-то ситуациях, когда это от избытка эмоций. И прекрасно себя чувствую. Я последний раз болел простудными заболеваниями в 1965 году, когда, будучи маленьким, таких слов еще не знал", – рассказал эксперт.

С ним солидарен и коллега, академик РАН Геннадий Онищенко. Он посоветовал россиянам приобщаться к литературе, чтобы расширять словарный запас.

"Если от матерных слов появляются какие-то отклонения, лекарством от этого может быть что? Увеличение словарного запаса", – заявил Онищенко.

Напомним, ранее с самим Мясниковым приключился забавный, но травматичный случай. Во время кормежки собак он поскользнулся на крыльце и рухнул прямо в лужу. Телеведущий разбил колено, перепачкался в собачьем супе и долго не мог встать.

Источник: НСН ✓ Надежный источник

"Контрольный удар": на Западе сделали жесткое заявление о США и Украине

Ситуация давно вышла из-под контроля

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей