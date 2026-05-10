Доктор Мясников признался, что часто матерится: "И прекрасно себя чувствую"

Врач нередко вербально выплескивает свои эмоции

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что в своей жизни регулярно использует нецензурную лексику. И, вопреки заявлениям некоторых коллег, его здоровье от этого нисколько не страдает. Соответствующим мнением он поделился в беседе с НСН.

Ранее профессор из Киргизии Турат Касымбеков заявил, что привычка ругаться матом негативно сказывается на самочувствии и ведет человека к саморазрушению. Мясников уверен, что это "бред" и в качестве опровержения приводит персональный опыт с личными ощущениями.

"Часто матерюсь, когда злюсь или в каких-то ситуациях, когда это от избытка эмоций. И прекрасно себя чувствую. Я последний раз болел простудными заболеваниями в 1965 году, когда, будучи маленьким, таких слов еще не знал", – рассказал эксперт.

С ним солидарен и коллега, академик РАН Геннадий Онищенко. Он посоветовал россиянам приобщаться к литературе, чтобы расширять словарный запас.

"Если от матерных слов появляются какие-то отклонения, лекарством от этого может быть что? Увеличение словарного запаса", – заявил Онищенко.

