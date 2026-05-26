Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее

Онлайн-наблюдение за животными Московского зоопарка стало удобнее и современнее. Специалисты полностью обновили страницу с трансляциями: изменили дизайн и структуру, добавили новые разделы, видео с животными и отдельный блок с избранными эфирами, чтобы пользователи быстрее находили любимых обитателей. Также появились интеграции с другими сервисами портала mos.ru.

Теперь при открытии главной страницы пользователи сразу видят короткие видео с животными – например, как манул облизывается, дальневосточный леопард зевает, капибары гуляют, а белый медведь играет с мячом.

На странице появилось удобное верхнее меню. Там можно перейти на англоязычную версию проекта, включить фоновую музыку или открыть список онлайн-трансляций. Зрителям доступны эфиры из вольеров с разными животными.

Ниже разместили карточки самых популярных обитателей зоопарка – панд, рысей, слонов, енотов и других любимчиков гостей зоопарка. При нажатии открывается страница животного, где можно посмотреть прямой эфир, фотографии и узнать о нем интересные факты.

В проект добавили новый раздел "Звезда месяца", где будут собирать самые интересные трансляции сезона. Еще одной новинкой стал раздел с короткими вертикальными роликами о животных в формате соцсетей.

Кроме того, теперь через сервис "Мосбилет" можно сразу купить билеты в зоопарк, а благодаря интеграции с "Моспитомцем" пользователи смогут увидеть анкеты кошек и собак из московских приютов, которым ищут хозяев.