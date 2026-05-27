Воробьёв открыл конгресс по перинатальной медицине и наградил врачей-акушеров

Фото: Евгений Пронин

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине, объединивший почти 1,5 тысячи специалистов из российских регионов, а также Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства. 

По итогам мероприятия ряд отличившихся врачей получили награды.
"Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях ещё до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Это дало заметный результат в части сокращения детской смертности", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Глава региона также добавил, что врач "постоянно должен учиться, развиваться, знать, как работать с оборудованием".

Конгресс проходит 27–28 мая. В программе – пленарные и секционные заседания, симпозиумы и мастер-классы по акушерству, УЗИ-навигации и неонатологии.

Подмосковная система родовспоможения, выстроенная в соответствии с задачами нацпроекта "Семья", включает 17 роддомов и шесть перинатальных центров третьего уровня. Ежегодно здесь принимают около 70 тысяч новорожденных.

За последние десять лет младенческая смертность в регионе снизилась более чем вдвое, материнская – в 1,7 раза ниже общероссийского показателя. Из более чем четырех тысяч недоношенных детей, рождающихся ежегодно, удается спасти свыше 98%.

Также в пресс-службе правительства Подмосковья отметили, чт в регионе ведётся строительство нового корпуса Видновского перинатального центра на 200 коек и многофункционального медицинского центра с перинатальным отделением в Мытищах, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2029–2030 годам.

