«Культурные ценности»: Александр Лазарев перечислил главные русские фильмы

Что такое русская душа, в чем заключается наша идентичность, чем сильна наша культура? На эти вопросы попытался ответить СберМаркетинг, проведя масштабное исследование по изучению ДНК русского культурного кода.

Согласно результатам опроса, мужчины и женщины описывают Россию по-разному – и эта разница начинается с первых же ассоциаций. При слове "Россия" женщины чаще называют природу (50% против 32% у мужчин), семью (22% против 13%), чувства (41% против 32%) и государственные символы (14% против 8%). Мужчины заметно активнее реагируют на категорию "отрасли" (10% против 7%) и "состояние" (7% против 3%).

Если смотреть на ассоциации с Россией в топ-20 по гендеру, обнаруживается интересная деталь: березу образом страны считают 23% женщин и лишь 8% мужчин, леса — 14% женщин и 7% мужчин. Природные образы в целом существенно чаще всплывают в женском восприятии.

Среди черт, которые нравятся больше всего, женщины чаще выбирают доброту и милосердие (47% против 42% у мужчин) и широту души (48% против 40%). Стойкость и сила лидируют у обоих полов: 42% у женщин и 41% у мужчин. Мужчины, в свою очередь, несколько активнее отмечают смекалку и креативность (35% против 29% у женщин).

Для формирования "ДНК русского культурного кода", как говорит актер и режиссер Александр Лазарев, крайне важно уважение и знание истории. "Когда ты с огромной любовью к своей стране делаешь какое-то художественное произведение, будь то спектакль, фильм, симфония какая-то или живопись, это будет русское произведение. На века, которое останется для потомков, ― уверен он. ― Кино, живопись, литература – все содержит культурный код, если сделано со знанием своей истории, с уважением к своему прошлому, с надеждой на прекрасное будущее, на процветание собственной страны", ― пояснил народный артист России.

Назвал он и фильмы, которые лучше всего соответствуют понятию "русские культурные ценности": "Александр Невский", "Война и мир", "72 метра", "Утомленные солнцем", "Неоконченная пьеса для механического пианино".