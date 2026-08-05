Треть россиян полностью отказалась от курения и употребления алкоголя

Опрос ВЦИОМ показал, что 33% россиян не курят и не употребляют алкоголь, а почти две трети опрошенных в целом довольны состоянием своего здоровья.

Ровно треть россиян – 33% – сообщили, что в настоящее время не курят и не употребляют алкоголь. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на исследование Аналитического центра ВЦИОМ. Результат описывает не отдельную модную привычку, а выбор, который все заметнее входит в повседневный образ жизни.

Почти две трети участников опроса – 63% – заявили, что удовлетворены состоянием своего здоровья. Среди молодых людей показатели оказались выше: в группах до 25 лет и от 26 до 34 лет положительно оценили свое самочувствие по 71% респондентов. Всероссийский телефонный опрос прошел 27 июня 2026 года среди 1600 совершеннолетних.

Трезвость перестает выглядеть исключением

Отказ от алкоголя и табака долго воспринимался как решение, требующее постоянных объяснений окружающим. Теперь данные опроса показывают, что такой образ жизни выбрал каждый третий взрослый. Это уже не небольшая группа, а значительная часть общества, способная менять ассортимент магазинов, меню заведений и привычные сценарии семейных праздников.

Причины у людей могут быть разными. Одни принимают решение из-за заботы о здоровье, другие экономят деньги, лучше восстанавливаются после работы или хотят сохранить ясность и контроль. Для кого-то отказ связан с родительством, спортом или рекомендацией врача. Сам опрос фиксирует поведение, но не раскрывает все мотивы, поэтому превращать одну цифру в универсальное объяснение было бы неверно.

Молодые выше оценивают свое здоровье

Самые высокие показатели удовлетворенности здоровьем отмечены среди респондентов моложе 35 лет. Это ожидаемо: в молодом возрасте хронические заболевания часто еще не проявляются или меньше ограничивают повседневную жизнь. Одновременно новое поколение активнее интересуется сном, питанием, психологическим благополучием и профилактикой.

Однако высокая самооценка не всегда означает отсутствие медицинских рисков. Человек может чувствовать себя хорошо и при этом откладывать диспансеризацию, игнорировать повышенное давление или не замечать ранние признаки болезни. Поэтому цифра 71% говорит прежде всего о субъективном восприятии, а не о результатах обследований.

Что на самом деле показывает телефонный опрос

Исследование было проведено методом телефонного интервью и охватило 1600 россиян старше 18 лет. Такой формат позволяет быстро получить общенациональную картину мнений, но ответы остаются самодекларацией. Респондент сам решает, как оценить здоровье и как описать свои привычки; врач не проверяет его состояние, а исследователь не измеряет частоту или давность употребления.

Кроме того, формулировка о тех, кто одновременно не курит и не употребляет алкоголь, не равна доле людей, отказавшихся только от одной привычки. Человек может не пить, но курить, или наоборот. Поэтому показатель 33% нельзя напрямую сравнивать с отдельной статистикой по трезвенникам либо некурящим без учета методики и текста вопроса.

Здоровый образ жизни складывается из обычных решений

Отсутствие табака и алкоголя уменьшает ряд рисков, но само по себе не превращает человека в образец идеального здоровья. Значение имеют сон, питание, движение, уровень стресса, безопасность труда и своевременное обращение за медицинской помощью. Причем устойчивые привычки обычно строятся не на жестком рывке, а на небольших повторяемых действиях.

Начать можно с самого простого: добавить прогулку в распорядок дня, следить за режимом сна, чаще выбирать воду вместо сладких напитков и заранее планировать приемы пищи. Если человек хочет отказаться от никотина или сталкивается с проблемным употреблением алкоголя, ему не обязательно справляться в одиночку. Врач поможет оценить риски и подобрать поддержку без обвинений и стыда.

Цифры говорят и о тех, кому пока трудно

Обнадеживающий результат не должен заслонять другую сторону исследования: две трети респондентов не вошли в группу, которая одновременно отказалась от курения и алкоголя, а 37% не дали положительной оценки своему здоровью либо затруднились с ответом. За этими долями могут стоять хронические болезни, тяжелая работа, тревога, нехватка времени и доступной профилактики.

Именно поэтому разговор о здоровье полезнее вести без соревнования и морализаторства. Вредная привычка нередко связана с зависимостью, а зависимость требует не упрека, а профессиональной помощи. Общественная норма меняется быстрее, когда человеку предлагают понятную поддержку и безопасную среду, а не только список запретов.

Самооценка – важный, но не единственный ориентир

Удовлетворенность здоровьем отражает качество повседневной жизни: насколько легко человеку работать, отдыхать, двигаться и строить планы. Такой показатель ценен для социологов, поскольку позволяет понять общее настроение общества. Но он не заменяет измерение давления, лабораторные исследования, диспансеризацию и консультацию специалиста при тревожных симптомах.

Данные ВЦИОМ дают осторожный повод для оптимизма: отказ от алкоголя и табака стал привычным выбором для миллионов людей, а большинство россиян оценивают свое здоровье положительно. Следующий шаг – превратить личное намерение в доступную профилактику, при которой забота о себе не зависит от возраста, дохода или силы воли.