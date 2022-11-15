Ранее бизнесмен уже отвечал на подобный вопрос

Предприниматель Евгений Пригожин нередко дает комментарии, где указывает на недостатки политических элит в России. Журналисты заподозрили, что бизнесмен планирует основать собственную партию или создать общественное движение. Подобные домыслы он опроверг.



"Я очень ясно и подробно каждый раз объясняю критику элит, которая отказывалась от участия в жизни страны и ждет момента, чтобы выбрать сторону", – отметил предприниматель.

Пригожин также подчеркнул, что не собирается делать политическую карьеру – предприниматель не видит себя представителем власти и не планирует создавать какие-либо движения.

"Публичным политиком я себя не считаю и никаких партий, а также политических движений открывать или создавать не собираюсь. Я просто работаю и делаю то, что должен делать любой на моем месте", – резюмировал бизнесмен.

Ранее Пригожин уже отвечал на подобный вопрос. Он сделал акцент на том, что не стремится к популярности. Все, чего он хочет – это продолжать отдавать долг Родине.