Совет ПА ОДКБ призвал к сдержанности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Парламентарии заявили о необходимости мирного урегулирования разногласий и поддержали суверенитет Ирана

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) отреагировала на обострение обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран. Совет ПА ОДКБ выступил с заявлением, в котором призвал снизить накал напряженности в регионе путем переговоров.

По мнению членов Совета, ситуация в регионе сейчас резко ухудшилась, и связано это, прежде всего, с действиями внерегиональных сил, направленных против Исламской Республики. Однако подобные шаги влекут за собой реальную угрозу всему международному миру и безопасности. В связи с этим участники ассамблеи настаивают, что использование силы в отношении суверенных государств недопустимо, и призывают отказаться от шагов, способных еще сильнее обострить обстановку.

Парламентарии, обращаясь ко всем вовлеченным в данный конфликт сторонам, указывают на необходимость проявлять максимальную сдержанность и вернуться к урегулированию за столом переговоров.

"Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН",

– говорится в тексте заявления, ознакомиться с которым можно на официальном сайте организации.

Совет ПА ОДКБ также обратился к Организации Объединенных Наций и ее Совету Безопасности. В ассамблее считают, что в текущих условиях ООН должна принять срочные меры для предотвращения дальнейшей угрозы мировому порядку и безопасности.

Кроме того, в документе особо отмечена важность сохранения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Члены Совета выразили солидарность с правительством и народом этой страны, а также принесли соболезнования семьям погибших.

В ПА ОДКБ входят представители парламентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. Председателем ПА ОДКБ является спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Источник: ПА ОДКБ ✓ Надежный источник
