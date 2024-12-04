Тоннель между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" готов на 75%

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В Москве активными темпами идет развитие транспортной сети, в том числе за счет строительства станций и новых линий метрополитена. В планах на ближайшие три года – ввести в эксплуатацию 12 станций и два электродепо и проложить 28,4 километра линий.
На северо-западе столицы строится Рублево-Архангельская линия, которая напрямую свяжет Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и микрорайон Рублево-Архангельское. Благодаря этому около миллиона горожан получат возможность строить более удобные и быстрые маршруты.
Сейчас строители занимаются сооружением перегона между двумя станциями Рублево-Архангельской линии метро: от станции "Народное Ополчение" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Правый перегонный тоннель, протяженность которого составляет более километра, готов уже на 75%.
Строительство перегона ведется с помощью тоннелепроходческих щитов "Натали" и "Виктория". До этого "Натали" была задействована в левом перегонном тоннеле и завершила проходку 25 ноября. А прокладывающая правый тоннель перегона уже "Виктория" оставила позади большую часть маршрута – до финальной отметки ей осталось пройти менее 250 метров.
Ранее тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "Натали" и "Виктория" участвовали в сооружении тоннелей Большой кольцевой линии метро на участках "ЦСКА" – "Хорошевская", "Хорошевская" – "Шелепиха" и "Шелепиха" – "Деловой центр", а также "Народное Ополчение" – "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии.
Тоннелепроходческие работы ведутся и на других перегонах Рублево-Архангельской линии: ТПМК "София" ведет проходку между "Звенигородской" и "Шелепихой", а щит-гигант "Лилия" приступил к проходке двухпутного тоннеля от "Бульвара Генерала Карбышева" к "Серебряному Бору".
Окончание проходки – это всегда знаменательное событие для строителей. Сооружение каждого тоннеля ведут буквально с ювелирной точностью: специалисты управляют машиной весом свыше 500 тонн, при этом отклониться от трассы можно не более чем на пять сантиметров.
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